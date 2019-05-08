Захист від комарів: Xiaomi представила цікавий ґаджет

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Xiaomi представила цікавий ґаджет
Xiaomi представила цікавий ґаджет

Компанія Xiaomi випустила цікавий девайс, який буде дуже корисний влітку. Це фумігатор MiJia Mosquito Repellent, який має ефективно захищати від комарів.

Як пише MyDrivers, це вже друге покоління фумігатора, але оновлена версія отримала квадратну форму із закругленими краями. Тож він гарно впишеться в інтер'єр вашої квартири або будинку.

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Як працює фумігатор. Потрібно вставити пластину з діючою речовиною на основі піретроїдів всередину. Спеціальний вентилятор обдуває пластину і розпорошує речовину в повітрі. Однієї пластини вистачить на 720 годин роботи або 90 днів. Пристрій працює на батарейках.

Xiaomi представила цікавий ґаджет

В наборі три девайси 

Один фумігатор може боротися з комарами на площі 28 квадратних метрів. При цьому в наборі йдуть відразу три пристрої, тому їх можна поставити в різних кімнатах.

Ціна. MiJia Mosquito Repellent вже надійшла у продаж. Комплект з трьох фумігаторів оцінений у 15 доларів (400 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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