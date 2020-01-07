Захист від підробок: в Apple придумали, як зробити AirPods Pro унікальними

Одразу після презентації нового покоління бездротових навушників від Apple – AirPods Pro – на ринку почало з’являтись чимало підробок. Деякі з них виявились такими якісними, навіть iPhone сприймав навушники як оригінальні.

Після нашестя китайських клонів, виробник вирішив зробити кожну модель AirPods Pro унікальною. Як сказано на офіційному сайті Apple, під час купівлі ґаджета у користувачів є змога нанести на кейс власний напис (наприклад, ім’я) або ж один з емоджі на вибір.

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Тож кожна придбана модель стає унікальною.

Чим цікаві AirPods Pro

Нове покоління бездротових навушників AirPods Pro компанія представила наприкінці жовтня. Головними особливостями новинки стала функція активного шумоподавлення. Це означає, що користувач може самостійно відключати шумоподавлення, щоб чути навколишні звуки.

Також AirPods Pro оснащений двома мікрофонами та спеціальним програмним забезпеченням. Ці бездротові навушники отримали якісну передачу бездротового звуку. Драйвери навушників забезпечують стійкий та "багатий бас" до 20 Гц та детальне звучання аудіо середньої і високої частоти.

Ціна

Нове покоління AirPods Pro в Україні можна придбати за ціною 8 500 гривень.

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