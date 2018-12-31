Захоплюючі фото та відео з поверхні Юпітера

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Поверхня Юпітера
Поверхня Юпітера / Фото: NASA

Юпітер – це найбільша планета у Сонячній системі. На планеті відбуваються чимало яскравих явищ: шторми, блискавки, полярні сяйва тощо, які регулярно фіксує космічна станція "Юнона".

Звісно, вчених ці знімки та відео цікавлять тому, що дають змогу краще вивчити планету. Та більшість людей дивляться на ці фото, бо виглядають вони справді захоплююче.

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Як відомо, "Юнона" вже п'ять років як вийшла на стабільну орбіту навколо Юпітера. Станція зближується з планетою один раз в 53 дні.

Так, у грудні минулого року "Юнона" зафіксувала повітряну бурю на планеті. Тоді апарат перебував приблизно у 9 тисячах кілометрів від хмарного шару Юпітера.

Буря на Юпітері

Буря на Юпітері

У лютому цього року Юнона передала на Землю знімок північного поясу хмар Юпітера, який був зроблений з відстані 8 186 кілометрів від хмар.

Як рухають хмари на Юпітері

Як рухаються хмари на Юпітері

Наступне фото виглядає як цукерка, але це знову кадр з Юпітера. На знімку – рожева буря на планеті. Звідки у шторму з’явився рожевий відтінок у NASA не пояснили.

Рожева буря на Юпітері

Рожева буря на Юпітері

Окрім того, науковці зробили відео, на якому видно, як рухаються хмари над поверхнею планети. Виглядає дуже ефектно, наче гіпнотизує. До речі, завдяки цим кадрам астрономи зможуть зрозуміти траєкторію і швидкість руху хмар, що дасть змогу детальніше вивчити погодні явища на Юпітері.

Хмари на Юпітері

 

Теги: Техно Космос NASA Юпітер
Джерело: Техно
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