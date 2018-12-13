Закрити все: у Google Chrome на Android нарешті з’явиться надзвичайно корисна функція

Компанія Google вирішила неабияк спростити життя користувачам її фірмового браузера Chrome для платформи Android. Так, нововведенням стане універсальна клавіша, що дозволяє одразу закрити всі відкриті вкладки, незалежно завдань, які вони виконують.

Як пише ресурс AndroidInsiderі, інформацію про відповідну функцію було виявлено у програмному коді бета-збірки Google Chrome для учасників програми раннього доступу.

Читайте також: Google Chrome допоможе зберегти Вам гроші: яке суттєве нововведення передбачено у браузері

Зауважимо, що у Chrome на Android уже є схожа функція, яка дозволяє закрити всі вкладки одночасно, щоправда не всі користувачі про неї знають, оскільки знайти її не так уже й просто. Зокрема, аби скористатися цією клавішою, необхідно перейти в режим попереднього перегляду відкритих вкладок, потім натиснути на клавішу виклику контекстного меню та лише після цього з’явиться можливість закрити всі сторінки.



У Google Chrome уже зараз можна закрити всі вкладки одразу, однак про цю фукцію знають навіть не всі просунуті користувачі

Однак тепер, відповідно до даних у коді вищезазначеної бета-версії, клавіша закриття всіх відкритих вкладок буде з'являтися у більш видному місці, а саме у лівому нижньому кутку після активації режиму попереднього перегляду.

Таким чином, бажану дію вдасться виконати за вдвічі меншу кількість кроків, ніж раніше. Водночас це значною мірою полегшить процес використання браузера та взаємодії із запущеними раніше веб-сторінками.

Коли саме Google випустить таке довгоочікуване оновлення Chrome для Android, поки невідомо. Здебільшого тестування оновлень займає у розробників компанії від місяця до двох, але, з огляду на малозначність нововведення, що не робить впливу на загальну функціональність браузера, справедливо можна очікувати, що реліз апдейту відбудеться вже до кінця поточного року.

До слова, нещодавно Google розпочав роботу над проектом, який отримав назву "Портали". Його ідея полягає в тому, щоб користувачі могли безперешкодно переміщатися з однієї сторінки сайту на іншу за допомогою жесті. Це, на думку, представників компанії, має скоротити час очікування на завантаження.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно