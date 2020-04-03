Залишайся вдома: новий дудл від Google – усе про COVID-19 і коронавірусні поради

Пошуковик Google 3 квітня випустив новий дудл, яким закликав усіх людей залишатися вдома, щоб зберегти життя та допомогти зупинити коронавірус. Також інтернет-гігант розповів усе про COVID-19 і дав низку важливих "коронавірусних порад".

Google 3 квітня створив новий дудл, який за кліком веде на сторінку "коронавірусних порад" (coronavirus tips).

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На цій сторінці можна дізнатися, що таке COVID-19, побачити статистику інфікування, смертності та одужання по світу загалом та по кожній країні зокрема. Також Google:

Розповідає про симптоми хвороби

Кашель.

Лихоманка.

Втома.

Важке дихання.

Дає поради, як лікуватися

Якщо у вас слабкі симптоми – залишайтеся вдома.

Якщо симптоми сильні – негайно звертайтеся до лікаря.

Розповідає, як запобігти інфікуванню

Регулярно мийте руки протягом 20 секунд з милом і водою, користуйтеся антисептиками.

Коли кашляєте або чхаєте – прикривайте ніс і рот одноразовою серветкою або зігнутим ліктем.

Уникайте тісного контакту (не менше за 1 метр) із хворими людьми.

Залишайтеся вдома й ізолюйте себе від інших в будинку, якщо ви погано себе почуваєте.

Девіз дудла – "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Залишайся Вдома. Збережи Життя. Допоможи Подолати Коронавірус).



Новий дудл від Google закликає залишатися вдома та зберегти життя

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Як вберегтися від інфікування коронавірусом / Інфографіка 24 каналу