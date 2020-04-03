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Залишайся вдома: новий дудл від Google – усе про COVID-19 і коронавірусні поради

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Залишайся вдома: новий дудл від Google / ДСНС

Пошуковик Google 3 квітня випустив новий дудл, яким закликав усіх людей залишатися вдома, щоб зберегти життя та допомогти зупинити коронавірус. Також інтернет-гігант розповів усе про COVID-19 і дав низку важливих "коронавірусних порад".

Google 3 квітня створив новий дудл, який за кліком веде на сторінку "коронавірусних порад" (coronavirus tips). 

До теми Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил

На цій сторінці можна дізнатися, що таке COVID-19, побачити статистику інфікування, смертності та одужання по світу загалом та по кожній країні зокрема. Також Google:

Розповідає про симптоми хвороби

  • Кашель.
  • Лихоманка. 
  • Втома.
  • Важке дихання.

Дає поради, як лікуватися

  • Якщо у вас слабкі симптоми – залишайтеся вдома.
  • Якщо симптоми сильні – негайно звертайтеся до лікаря.

Розповідає, як запобігти інфікуванню

  • Регулярно мийте руки протягом 20 секунд з милом і водою, користуйтеся антисептиками.
  • Коли кашляєте або чхаєте – прикривайте ніс і рот одноразовою серветкою або зігнутим ліктем.
  • Уникайте тісного контакту (не менше за 1 метр) із хворими людьми.
  • Залишайтеся вдома й ізолюйте себе від інших в будинку, якщо ви погано себе почуваєте.

Девіз дудла – "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Залишайся Вдома. Збережи Життя. Допоможи Подолати Коронавірус).


Новий дудл від Google закликає залишатися вдома та зберегти життя

Усю статистику, останні новини та поради також можна побачити на сайті 24 каналу.


Як вберегтися від інфікування коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Техно Здоров'я Коронавірус COVID-19 Google Дудл Техно Інтернет
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