Залучення в Instagram починає падати – дослідження

Instagram — одна із найпопулярніших соціальних мереж, особливо серед молоді. Та починаючи з травня цього року загальне залучення в Instagram почало падати.

Про це свідчить дослідження, яке провела консалтингова фірма Trust Insights. Експерти проаналізували понад 1,4 мільйона постів з початку січня по середину червня.

Дослідження визначало рівень залучення за загальною кількістю взаємодій з постом, поділене на кількість фоловерів аккаунта на момент постингу.

Цифри. Для прикладу, в середині квітня максимальний середній рівень залучення на аккаунт становив 1,54%. Зараз рівень залучення становить близько 0,9%.

Окрім того, впала і середня кількість взаємодій – на 18% з початку року. При цьому дослідження не пояснює причини падіння. Експерти вимірювали залучення лише постів у стрічці.

Залучення почало падати у травні

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