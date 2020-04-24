Популярна соцмережа Instagram запустив в Україні нову функцію для замовлення їжі онлайн. Щоб додати опцію замовлення їжі в профіль, потрібно оновити застосунок до найсвіжішої версії.

Як передає видання Liga.Tech, ця функція в першу чергу цікава представникам бізнесу.

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Таким чином підприємці зможуть повідомляти своїм підписникам про пропозиції за допомогою стікерів в Stories. До речі, ці спеціальні стікери можна знайти серед інших доступних або ж створити нові.

Нова функція в Instagram / tech.liga.net

Коли функція запрацює

Ця послуга вже доступна – потрібно оновити додаток до найсвіжішої версії. Після цього користувач побачить повідомлення з докладною покроковою інструкцією.

Аби замовити їжу, яку ви бачите у стрічці в Instagram, користувачі мають просто натиснути на стікер або перейти на профіль компанії.

До речі, в березні українська аудиторія Instagram збільшилася на півмільйона користувачів і досягла 11,5 мільйона людей.

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