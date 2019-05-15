"Занадто однобоко і прямолінійно": чим гра RAGE 2 обурила відомого журналіста

Феномен толерантності та соціальної справедливості особливо хвилює західні ЗМІ, осторонь не залишаються навіть працівники ігрової журналістики. Зокрема, гра RAGE 2 неабияк образила редактора американського порталу Polygon.

На сайті Polygon, вийшов лонгрід Кріса Планта, в якому він дуже неоднозначно висловився про нову гру.

Читайте також: За мотивами відеогри Mortal Kombat знімуть новий фільм: деталі

Щоразу, коли я починаю отримувати задоволення від RAGE 2, ця гра знаходить новий спосіб поставитися до мене, як до шматка лайна,

– обурився Плант.

Що сталося? А справа от у чому. У автора ресурсу Polygon Кріса Планта є вроджений дефект зовнішності – вовча паща, або "заяча губа". Коли Кріс пограв в ранній білд RAGE 2, він зауважив, що у одного з ігрових мутантів також присутній цей дефект, що обурило журналіста.



Монстр з гри RAGE 2 (зліва) та журналіст Polygon (справа)

Кріс поговорив з директором id Software Тімом Уїллітсом, розповів йому про свої переживання і попросив розібратися з цією ситуацією. Уїллітс пообіцяв все виправити.

Як вирішили цю проблему? Потім Кріс пограв в релізну версію шутера і до свого невдоволення виявив, що його прохання попросту проігнорували. Більш того, автор Polygon зробив висновок, що за допомогою різних дефектів зовнішності гра id Software і Avalanche Studios підкреслює негативних і малозначущих персонажів, в той час як всі позитивні герої – красені.

Трейлер гри RAGE 2 – дивіться відео

"У світі гри все занадто однобоко і прямолінійно. Чим краще прописаний персонаж, тим більш традиційна його зовнішність. Якщо це другорядний персонаж – він страшенно деформований. Звичайно, є і виключення, але найчастіше добрі персонажі не мутанти. Більшість людей в кадрі схожі на акторів Голлівуду в постапокаліптичному макіяжі – ніби трохи в бруді вимазалися", – заявив Кріс Плант.

Коли вийшла гра? Нагадаємо, RAGE 2 вийшла 14 травня і була прохолодно сприйнята критиками, які вважали, що хороший в новинці тільки божевільний екшен.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно