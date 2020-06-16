У NASA повідомили, що космічний телескоп "Джеймс Вебб" не зможуть запустити у березні 2021 року, як це планувалося раніше. Зазначається, що робота з пристроєм йшла за планом до моменту початку пандемії коронавірусу.

Така заява прозвучала на спільному засіданні Ради космічних досліджень 2020 року і Ради з аеронавтики та космічної інженерії. Його учасники відзначили, що NASA перейшла на віддалену роботу для боротьби з поширенням вірусу, і це значно сповільнило розробку багатьох місій.

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Коли відбудеться запуск телескопа

Наразі в агентстві не обговорювали нову плановану дату запуску. Ймовірно, рішення буде прийнято в наступному місяці. При цьому заступник адміністратора Дирекції наукових місій NASA Томас Зурбухен висловив надію, що запуск все ж відбудеться у 2021 році.

Скасування планованого запуску не стала сюрпризом. У звіті Рахункової палати США в січні цього року йшлося про те, що шанси запустити "Джеймс Вебб" у березні 2021 року складають всього 12%. Такі оцінки висловлювалися ще до пандемії. В цілому, з 2007 року плановану дату запуску відкладали вже кілька разів, а ціна проєкту вже становить 9,8 мільярдів доларів. Причому, проблеми почалися саме при підготовці вже готової обсерваторії до тестування.

Для чого запускатимуть телескоп "Джеймс Вебб"

Нова обсерваторія покликана стати спадкоємицею космічного телескопа Габбла. Ракету Ariane 5 з телескопом запустять з Французької Гвіани, і вона попрямує до точки L2 в системі Сонце – Земля (точка Лагранжа) на відстані близько 1,5 мільйона км від Землі.

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Що робитиме телескоп у космосі

Робота "Джеймса Вебба" побудована на пошуку слідів інфрачервоного світла, по суті – теплової енергії. Щоб виявити надзвичайно слабкі теплові сигнали астрономічних об'єктів, які на далеких відстанях, сам телескоп повинен мати стійко низьку температуру.

Відео демонструє тестове розгортання розбірної вежі телескопа: