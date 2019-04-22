Запуск гнучкого смартфона Samsung Galaxy Fold відклали: причини

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Запуск гнучкого смартфона Samsung Galaxy Fold відклали
Запуск гнучкого смартфона Samsung Galaxy Fold відклали / Pocket-lint

Компанія Samsung відклала проведення медіа-заходів, які присвячені виходу на ринок гнучкого смартфона Galaxy Fold. Відзначимо, низка прес-конференцій була запланована на цей тиждень в Гонконзі та Шанхаї.

Причини. Нагадаємо, декілька днів тому експерти повідомили про дефекти в зразках, отриманих від Samsung для публікації огляду. Це викликало появу в Twitter хештегу #foldgate.

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Як повідомляє The Verge, представник компанії не уточнив причини перенесення і не назвав нові дати проведення заходу. Він підтвердив, що фірма ретельно розслідує повідомлення про дефекти і відмовився дати коментар з приводу того, чи будуть які-небудь зміни в термінах виходу складного смартфона в США.

Попередні дати старту продажів. Раніше було оголошено, що Galaxy Fold надійде в продаж в США 26 квітня, в Південній Кореї і Європі – в травні.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung Китай
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