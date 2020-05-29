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Запуск SpaceX Demo-2 можуть знову відкласти – синоптики обіцяють погану погоду

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Crew Dragon на стартовому столі
Crew Dragon на стартовому столі / SpaceX

Погодні умови можуть перешкодити старту польоту SpaceX Demo-2 на новому космічному кораблі Crew Dragon і в резервні дні. У прогнозі мовиться, що на 30 і 31 травня очікується 60% ймовірність опадів та купчастих хмар, через які почати політ буде неможливо.

За даними синоптиків, ймовірність вдалої погоди в суботу та неділю становитиме 40%, повідомляє Spaceflight Insider.

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То запуск перенесуть?

Разом з тим NASA й SpaceX все ж сподіваються, що в суботу та неділю метеорологічні умови стануть кращими. Однак, з огляду на прогноз, запуск місії може бути знову відкладено – в такому випадку пізніше буде визначена нова дата.

Історичний запуск Crew Dragon

Політ Crew Dragon до Міжнародної космічної станції з двома астронавтами на борту повинен був початися 27 травня, але його довелося відкласти через незадовільні погодні умови. За день до запланованого старту місії метеорологи повідомляли про 60% ймовірність задовільних для запуску погодних умов. Проте, протягом усього дня на мисі Канаверал з перервами йшов дощ, а за кілька годин до польоту синоптики попередили про можливість виникнення торнадо в районі Космічного центру Кеннеді.

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У підсумку за 16 хвилин до старту SpaceX та NASA прийняли рішення перенести запуск на резервні дні – 30 і 31 травня, попри те, що астронавти вже перебували на борту, а ракета була заправлена й готова до старту.

Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно NASA Crew Dragon SpaceX Техно Космос
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