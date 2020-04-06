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Запустили безкоштовний онлайн-курс, що вчить бути щасливими

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Безкоштовний курс про щастя / unsplash.com

Єльський університет безкоштовно надає доступ до свого популярного онлайн-курсу "Наука благополуччя". У цьому курсі експерти вчать, як бути щастиливішим, та які навички для цього потрібно освоїти.

Цікаво, що курс "Наука благополуччя" став найпопулярнішим курс за всю історію Єльського університету, який можна пройти на онлайн-платформі Coursera. З моменту появи, його встигли пройти понад мільйон користувачів.

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Про що курс

Як кажуть творці курсу, ці уроки допоможуть правильно тлумачити поняття "щастя", розбиратися в способах його досягнення і освоїти звички, які покращують якість життя.

Зокрема, в одному з розділів курсу розповідають про те, що почуття подяки активізує частини мозку, людина починає краще працювати і спати.

Курс триває 10 тижнів. Загальна тривалість уроків – 20 годин. Викладач – професор психології при Єльському університеті Лорі Сантос.

До речі, "Наука благополуччя" – це не лише начинка відео, але й тексти та інтерактивні завдання.Після кожного уроку передбачено домашнє завдання.

Де пройти курс 

Курс "Наука благополуччя" можна пройти за посиланням. 

Після проходження цього курсу, учень отримує електронний сертифікат.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Освіта Інтернет
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