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Запустили сайт для допомоги лікарям та медзакладам у боротьбі з коронавірусом

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Як допомогти медикам у боротьбі з коронавірусом / Depositphotos

Громадська організація "Пацієнти України" запустила ресурс, який має допомогти лікарям та медичним закладам у боротьбі з коронавірусом. Також організація запустила збір коштів.

На сайті можна вибрати дві опції: допомогти медзакладу або "моїй лікарні потрібна допомога".

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Через сайт користувачі можуть придбати необхідні засоби захисту, або пожертвувати кошти для цього.

На що збирають кошти

На сайті також вказані кілька основних вимог, на які планують витратити пожертвувані гроші.

  • Засоби індивідуального захисту для лікарів. Як пояснили в організації, спеціальні костюми, маски, окуляри та рукавички медики мають змінювати кожні кілька годин. Тож медзаклади відчувають нестачу цим засобів.
  • Апарати штучної вентиляції легень. Це дуже дороге обладнання, яке складно придбати за кошти державних закладів.
  • Портативні рентгени. Також дороге обладнання, яке необхідне для діагностики коронавірусу
  • Тест-системи ПЛР. Це основний тест, який роблять людині з симптомами коронавірусу. Його також роблять після того, як людина одужає.

Сайт для допомоги медикам в боротьбі з коронавірусом / Скріншот сайту 

Коронавірус в Україні

  • За останніми даними за 25 березня, в Україні лабораторно підтвердили 113 випадків зараження коронавірусом.
     
  • Вранці 25 березня підтвердили 4 смерть внаслідок інфікування вірусом. Це 68-річний чоловік із Тернопільщини. Також це перший чоловік в Україні, хто помер внаслідок Covid-2019.
     
  • Жертвами коронавірусу стали жінки у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
     
  • Ще троє українок раніше померли від коронавірусу в Італії.
     
  • Уряд продовжив карантин в Україні ще на 30 днів – до 24 квітня.

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Коронавірус в Україні: вже заразилися 113 людей
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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Техно Техно Інтернет
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