Запустили сайт для допомоги лікарям та медзакладам у боротьбі з коронавірусом

Громадська організація "Пацієнти України" запустила ресурс, який має допомогти лікарям та медичним закладам у боротьбі з коронавірусом. Також організація запустила збір коштів.

На сайті можна вибрати дві опції: допомогти медзакладу або "моїй лікарні потрібна допомога".

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Через сайт користувачі можуть придбати необхідні засоби захисту, або пожертвувати кошти для цього.

На що збирають кошти

На сайті також вказані кілька основних вимог, на які планують витратити пожертвувані гроші.

Засоби індивідуального захисту для лікарів. Як пояснили в організації, спеціальні костюми, маски, окуляри та рукавички медики мають змінювати кожні кілька годин. Тож медзаклади відчувають нестачу цим засобів.

Апарати штучної вентиляції легень. Це дуже дороге обладнання, яке складно придбати за кошти державних закладів.

Портативні рентгени. Також дороге обладнання, яке необхідне для діагностики коронавірусу

Тест-системи ПЛР. Це основний тест, який роблять людині з симптомами коронавірусу. Його також роблять після того, як людина одужає.

Сайт для допомоги медикам в боротьбі з коронавірусом / Скріншот сайту

За останніми даними за 25 березня, в Україні лабораторно підтвердили 113 випадків зараження коронавірусом.



Вранці 25 березня підтвердили 4 смерть внаслідок інфікування вірусом. Це 68-річний чоловік із Тернопільщини. Також це перший чоловік в Україні, хто помер внаслідок Covid-2019.



Жертвами коронавірусу стали жінки у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.



Ще троє українок раніше померли від коронавірусу в Італії.



Уряд продовжив карантин в Україні ще на 30 днів – до 24 квітня.

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