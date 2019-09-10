Zara запускає в Україні фірмовий онлайн-магазин

Іспанська торговельна мережа Zara з групи Inditex Group запускає в Україні свій фірмовий онлайн-магазин. Наразі у нашій країні можна придбати лише у фізичних магазинах, які працюють у багатьох українських містах.

Про відкриття онлайн-магазину повідомили на офіційному сайті компанії.

Власне, портал zara.com/ua/ вже працює. Але поки там розміщене єдине повідомлення.

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Однак, точна дата запуску інтерент-магазину поки невідома.

Як відомо, у 2018 році корпорація Inditex заявила про плани до 2020 року запустити онлайн-продаж продукції своїх брендів по всьому світу, навіть на ринках, де немає фізичних магазинів ритейлера.

Що відомо про Inditex Group? Це іспанська група компаній, заснована в 1963 році. До складу компанії входять такі бренди одягу як Zara, Zara Home, Zara Kids, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius і Uterque.



В Україні бренди компанії з'явились у 2008 році. Згідно зі звітом корпорації, прибуток Inditex в Україні до оподаткування в 2018 році склала 28 мільйонів євро.

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