Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019

Зарплата тестувальників в Україні за пів року зросла в середньому на 100 доларів. Найбільше заробляють QA TechLead у Києві – 3 600 доларів. А найнижчий дохід у Junior QA у Харкові – 500 доларів.

Про це свідчать дані профільного сервісу dou.ua. Портал проводив опитування з 2 грудня по 5 січня. В ньому взяли участь 10 187 респондентів, із них 1720 — тестувальники.

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Як свідчать результати дослідження, загалом зарплати тестувальників демонструють позитивну динаміку. Зокрема, вперше за півтора року відбулося зростання середньої зарплати Junior QA – вона збільшилась на 100 доларів і у грудні становила 600 доларів. Винятком став лише Харків, там зарплата Junior зменшилась на 60 доларів.

Скільки заробляють QA Engineers відповідно до досвіду роботи

Середня зарплата QA Engineers теж збільшилась на 100 доларів – до 1500 доларів. А за останні три роки вона зросла на 350 доларів.

А от середній заробіток Senior QA за останнє півріччя практично не змінилися. У грудні Senior-тестери отримали 2565 доларів. Зарплата TechLead за півроку збільшилась на 300 доларів – до 3300 доларів.

Зарплата QA по містах

Якщо дивитись на середню зарплату тестувальників в окремих містах, то найбільший дохід у київських працівників – 1 800 доларів. На другому місці Ужгород – 1500 доларів. Далі йде Львів, де тестувальники отримують 1400 доларів. А 4 і 5 сходинку займають Харків та Дніпро – 1300 доларів.

Скільки заробляють QA Engineers у містах України

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