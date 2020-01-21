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Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019

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Зарплата тестувальника в Україні / daxx.com

Зарплата тестувальників в Україні за пів року зросла в середньому на 100 доларів. Найбільше заробляють QA TechLead у Києві – 3 600 доларів. А найнижчий дохід у Junior QA у Харкові – 500 доларів.

Про це свідчать дані профільного сервісу dou.ua. Портал проводив опитування з 2 грудня по 5 січня. В ньому взяли участь 10 187 респондентів, із них 1720 — тестувальники.

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Як свідчать результати дослідження, загалом зарплати тестувальників демонструють позитивну динаміку. Зокрема, вперше за півтора року відбулося зростання середньої зарплати Junior QA – вона збільшилась на 100 доларів і у грудні становила 600 доларів. Винятком став лише Харків, там зарплата Junior зменшилась на 60 доларів.

Зарплата тестувальника в Україні

Скільки заробляють QA Engineers відповідно до досвіду роботи

Середня зарплата QA Engineers теж збільшилась на 100 доларів – до 1500 доларів. А за останні три роки вона зросла на 350 доларів.

А от середній заробіток Senior QA за останнє півріччя практично не змінилися. У грудні Senior-тестери отримали 2565 доларів. Зарплата TechLead за півроку збільшилась на 300 доларів – до 3300 доларів.

Зарплата QA по містах

Якщо дивитись на середню зарплату тестувальників в окремих містах, то найбільший дохід у київських працівників – 1 800 доларів. На другому місці Ужгород – 1500 доларів. Далі йде Львів, де тестувальники отримують 1400 доларів. А 4 і 5 сходинку займають Харків та Дніпро – 1300 доларів.

Зарплата тестувальника в Україні

Скільки заробляють QA Engineers у містах України

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Зарплата Техно IT-бізнес
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