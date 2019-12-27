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Зарядку електромобілів доручать автономним роботам

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Роботи "заправники" Volkswagen / Рендер

Одна з переваг електромобілів – можливості з побудови інфраструктури зарядних станцій. Їх можна встановлювати по одній мало не в будь-якому місці міста. До того ж вони займають мінімум місця.

Кілька років тому на виставці Future Mobility Day концерн Volkswagen показав концепт мобільного робота, що допомагає заряджати електромобілі, підвозячи до них акумулятори. Нова модель обслуговує відразу кілька машин. розповідає New Atlas.

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Як працюватимуть роботи заправники

За сигналом водія, який відкрив додаток в смартфоні, або самого автомобіля, який підключений через систему комунікації між транспортним засобом і інфраструктурою (V2X), автономний робот доїжджає до електромобіля разом з батареєю. Апарат підтримує швидку зарядку до 50 кВт, його місткість близько 25 кВт*год.

Відділення робота від пристрою зберігання енергії дозволяє йому підключатися і до інших машин, не чекаючи, поки завершиться зарядка першої. Хоча така конструкція вимагає наявності кількох акумуляторів в відсіку, вона все одно виявляється більш економічною, оскільки все обладнання для автономної навігації – камери, лазерні сканери, ультразвукові сенсори – потрібно тільки роботу.


Роботи заправники

Компанія припускає, що подібні роботизовані системи можуть забезпечити необхідною інфраструктурою паркувальні майданчики там, де економічно невигідно або неможливо встановити стаціонарні точки зарядки.

Ми доставляємо обладнання для зарядки до машини, а не навпаки. З її допомогою ми електрифікуємо майже кожну парковку без створення складної унікальної інфраструктури. Це прототип майбутнього, який може стати реальністю дуже скоро, якщо умови виявляться придатними,
– заявив Марк Меллер, глава підрозділу Volkswagen Group Components.

Відмова від автомобілів з ДВЗ передбачає не тільки масове виробництво електрокарів, а й створення інфраструктури для них – в першу чергу, мережі зарядних станцій. Поки з цим проблеми, але Volkswagen планує змінити ситуацію. Компанія оголосила, що до 2025 року побудує в Європі 36 тисяч пунктів зарядки електромобілів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Електромобілі
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