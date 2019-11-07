Засновник Alibaba приїхав в Україну: проведе лекцію для студентів

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Засновник Alibaba приїхав в Україну
Засновник Alibaba приїхав в Україну

Засновник Alibaba Group і другий в списку найбагатших людей Китаю за версією Forbes Джек Ма приїхав до України. Він відвідає Харків, де проведе виступ перед студентами.

Як пише kh.ua, бізнесмена вже помітили у харківському аеропорту.

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За попередньою інформацією, Джек Ма має виступити перед студентами Харківського національного університету імені Каразіна. Подробиці цього заходу на даний момент невідомі.

Як передає Liga.Tech, бізнесмен відвідує Україну заради участі в Київському міжнародному економічному форумі. Там його виступ запланований на 8 листопада.

Джек Ма у Харкові

Джек Ма у Харкові

Хто такий Джек Ма? Він займає 21 місце в світі і другу позицію в Китаї серед найбагатших людей. Його статки зараз складають 37,3 мільярда доларів. Він став першим бізнесменом з материкового Китаю, чиє фото було опубліковано на обкладинці журналу Forbes.

Ма є активним борцем за збереження природи. У 2009 році за рішенням Ма група компаній Alibaba переглянула свою політику і заборонила продаж продуктів, зроблених з акулячих плавців.У 2010 році він заявив, що Alibaba буде відраховувати 0,3 відсотка від річної виручки на різні програми з охорони навколишнього середовища, зокрема, на програми з поліпшення якості води і повітря.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Китай Новини Харкова
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