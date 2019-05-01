Засновник Xiaomi програв парі на кругленьку суму: деталі

218 Читать новость на русском
Лей Цзюнь – генеральний директор Xiaomi
Лей Цзюнь – генеральний директор Xiaomi / Getty Images

Засновник та генеральний директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь програв парі із Донгом Мінчжу – головою ради директорів компанії з виробництва кондиціонерів Gree Electric Appliances Inc. За умовами спору Лей Цзюню доведеться виплатити опоненту 1 мільярд юанів (150 мільйонів доларів).

Суть суперечки. Як повідомляє Gizmochina, у грудні 2013 року під час виступу по національному телебаченню Лей Цзюнь побився об заклад з Донгом Мінчжу, що в наступні п'ять років дохід Xiaomi перевершить виручку Gree Electric.

Читайте також: Xiaomi представила "розумний" відеореєстратор: що він вміє

Спочатку суперечка була всього на 1 юань, але Донг Мінчжу підвищив ставку до мільярда.

Результат. Нещодавно Gree Electric відзвітувала, що дохід компанії за 2018 рік склав 198 мільярдів юанів. Дохід Xiaomi за той же період – 174,915 мільярда юанів. Це на 20 мільярдів менше, ніж у виробника кондиціонерів. Як результат, Лей Цзюнь програв суперечку.

Поки жодна зі сторін не прокоментувала ситуацію.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву
сьогодні
4535
Теги: Гроші Техно IT-бізнес Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1763
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
29 квітня 22:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 4910
Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
29 квітня 14:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
7637
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
28 квітня 21:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
1732
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
27 квітня 22:02 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
1052
Новини
Більше новин
Залиште відгук