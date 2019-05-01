Засновник Xiaomi програв парі на кругленьку суму: деталі

Засновник та генеральний директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь програв парі із Донгом Мінчжу – головою ради директорів компанії з виробництва кондиціонерів Gree Electric Appliances Inc. За умовами спору Лей Цзюню доведеться виплатити опоненту 1 мільярд юанів (150 мільйонів доларів).

Суть суперечки. Як повідомляє Gizmochina, у грудні 2013 року під час виступу по національному телебаченню Лей Цзюнь побився об заклад з Донгом Мінчжу, що в наступні п'ять років дохід Xiaomi перевершить виручку Gree Electric.

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Спочатку суперечка була всього на 1 юань, але Донг Мінчжу підвищив ставку до мільярда.

Результат. Нещодавно Gree Electric відзвітувала, що дохід компанії за 2018 рік склав 198 мільярдів юанів. Дохід Xiaomi за той же період – 174,915 мільярда юанів. Це на 20 мільярдів менше, ніж у виробника кондиціонерів. Як результат, Лей Цзюнь програв суперечку.

Поки жодна зі сторін не прокоментувала ситуацію.

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