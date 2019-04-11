Засновник Xiaomi розповів, куди витратить премію у 962 мільйонів доларів

Засновник китайської компанії Xiaomi Лей Цзюнь нещодавно отримав премію у розмірі понад 962 мільйонів доларів. Цей факт підтвердили у річному звіті компанії.

Раніше Лей Цзюнь заявив, що має намір пожертвувати цю суму на благодійність. Про це повідомили у South China Morning Post.

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До слова, з премії ще мають вирахувати податки, тож, вона стане трохи меншою. У компанії зауважили, що дали засновнику Xiaomi таку премію за відданість справі. Окрім того, чоловік отримає повноцінну зарплату та дивіденди. Проте їх точний розмір Xiaomi не називає.



Лей Цзюнь

Варто зауважити, компанія Xiaomi зі штаб-квартирою у Пекіні стала четвертим найбільшим виробником смартфонів у світі у 2018 році після південнокорейської Samsung, американської Apple та китайської Huawei.