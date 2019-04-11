Засновник Xiaomi розповів, куди витратить премію у 962 мільйонів доларів

156 Читать новость на русском
Засновник Xiaomi Лей Цзюнь
Засновник Xiaomi Лей Цзюнь / tech.onliner.by

Засновник китайської компанії Xiaomi Лей Цзюнь нещодавно отримав премію у розмірі понад 962 мільйонів доларів. Цей факт підтвердили у річному звіті компанії.

Раніше Лей Цзюнь заявив, що має намір пожертвувати цю суму на благодійність. Про це повідомили у South China Morning Post. 

Читайте також: Інженер українського походження, без якого Apple не мав би шансів на успіх: життя Стіва Возняка

До слова, з премії ще мають вирахувати податки, тож, вона стане трохи меншою. У компанії зауважили, що дали засновнику Xiaomi таку премію за відданість справі. Окрім того, чоловік отримає повноцінну зарплату та дивіденди. Проте їх точний розмір Xiaomi не називає.

Лей Цзюнь
Лей Цзюнь

Варто зауважити, компанія Xiaomi зі штаб-квартирою у Пекіні стала четвертим найбільшим виробником смартфонів у світі у 2018 році після південнокорейської Samsung, американської Apple та китайської Huawei. 

blog_ava
Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі
10 квітня
2480
Теги: Техно Ґаджети Гроші Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
System Shock Remake: старая игра на новый лад
9 квітня 16:07 System Shock Remake: старая игра на новый лад
213
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
9 квітня 14:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 2979
Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
7 квітня 22:04 Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
Яніна Ткачук 2071
Як компанія Apple змогла стати успішною
6 квітня 22:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 902
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7881
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук