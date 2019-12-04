Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін покинули Alphabet: хто їх замінить

Засновники компанії Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін покидають Alphabet (материнська компанія Google). При цьому вони залишаться співзасновниками, акціонерами і членами ради директорів компанії.

Про це вже повідомили в офіційній заяві компанії. Нагадаємо, Ларрі Пейдж займав пост CEO, а Сергій Брін - президента Alphabet.

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Хто їх замінить

CEO корпорації Alphabet стане Сундар Пічаї, який очолює компанію Google.

Чому покинули компанію

Як пояснили співзасновники компанії, вони порівнюють свою розробку із дитиною, тож зараз цій "дитині" 21 рік, тож саме час "покидати родинне гніздо".

Про це вони написали у листі до співробітників Google.

"Якщо порівнювати компанію з людиною, вона була б уже дорослим 21-річним юнаком, якому прийшов час покидати гніздо. І хоча для нас було величезною честю брати участь у щоденному управлінні, ми віримо, що для нас прийшла пора виконувати роль гордих батьків, готових ділитися порадами і любов'ю, але не щоденним бурчанням!", – написали засновники.

Також вони додали, вважають, що . Alphabet і Google не потрібні два CEO і один президент.

Що відомо про Ларрі Пейджа? Це американський дослідник інтернет-технологій, мільярдер, один із найбагатших у світі. Під час навчання в Стенфордському університеті Пейдж познайомився з Сергієм Бріном. Вони разом запустили інтернет-компанію Google у 1998 році.



Пейдж спільно з Сергієм Бріном займав пост президента в компанії до 2001 року. 2015 року Брін і Пейдж заснували нову компанію-об'єднання Alphabet, до якої увійшла Google та інші компанії, якими вони володіли.

Що відомо про Сергія Бріна? Це американський науковець, дослідник інтернет-технологій. За даними журналу Forbes він входить до десятки найбагатших людей планети.



Він займається благодійними інвестиціями. Разом із Пейджем вони протягом 20 років на цю мету буде витрачено 20 мільярдів доларів.

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