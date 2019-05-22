Затримали чоловіка зі зброєю із гри Assassin's Creed: деталі інциденту

340 Читать новость на русском
Затримали чоловіка зі зброєю із гри Assassin's Creed
Затримали чоловіка зі зброєю із гри Assassin's Creed / Фото з вільних джерел

У Парижі в одного із жителів міста вилучили приховані клинки, які підозріло нагадують ті, що носили персонажі Assassin's Creed. Чоловіка затримали та під час обшуку виявили ще низку заборонених предметів.

Що відомо про інцидент? Як повідомляє Gamerant, минулого тижня поліція Франції затримала підозрілого молодика, який був одягнений в чорну маску і сонцезахисні окуляри, а за спиною ніс військовий рюкзак. Ледве углядівши поліцейських, громадянин негайно почав тікати, але правоохоронці виявилися спритнішими.

Читайте також: Цифра дня: скільки зароблять топові стрімери в Twitch

Що відомо про правопорушника? Обшукуючи молоду людину, якою виявився 27-річний Томас Г., співробітники правоохоронних органів знайшли при ньому дивну холодну зброю, закріплену на передпліччях. Перед вилученням громадянин попередив поліцейських, що зробив клинки сам і вони "нестабільні".

Крім цього, в його рюкзаку знайшли кусачки, саперну лопатку і поліцейську нашивку.

Предмети, які вилучили у жителя Парижа
Предмети, які вилучили у жителя Парижа

На допиті Томас заявив, що є фанатом косплея і не порушує закон. Хоча місцеві новинні джерела не згадували серію Assassin's Creed, цілком очевидно, чим надихався Томас при створенні своєї незвичайної зброї.

Що відомо про протести "жовтих желетів"? Зауважимо, із листопада 2018 року у Франції набирає обертів рух "жовтих желетів" – так називають протестні акції громадян країни, які виступають проти підвищення цін на паливо та проти діючого президента. Періодично мирні заходи переростають в акції вандалізму або навіть масові заворушення, тому в країні мобілізовані поліцейські сили, а у городян нерідко вилучають все, що схоже на зброю.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Олена Зеркаль вперше прокоментувала відмову від посади заступника глави Адміністрації Президента
сьогодні
11520
Теги: Техно Ігри Новини Техно Ubisoft Зброя Новини Франції Поліція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
21 травня 21:03 Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
365
Прибирати – легко: чим можуть здивувати сучасні пилососи?
21 травня 08:30 Прибирати – легко: чим можуть здивувати сучасні пилососи?
747
Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
20 травня 19:31 Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
1116
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
17 травня 20:05 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
5703
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1908
Новини
Більше новин
Залиште відгук