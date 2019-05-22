Затримали чоловіка зі зброєю із гри Assassin's Creed: деталі інциденту

У Парижі в одного із жителів міста вилучили приховані клинки, які підозріло нагадують ті, що носили персонажі Assassin's Creed. Чоловіка затримали та під час обшуку виявили ще низку заборонених предметів.

Що відомо про інцидент? Як повідомляє Gamerant, минулого тижня поліція Франції затримала підозрілого молодика, який був одягнений в чорну маску і сонцезахисні окуляри, а за спиною ніс військовий рюкзак. Ледве углядівши поліцейських, громадянин негайно почав тікати, але правоохоронці виявилися спритнішими.

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Що відомо про правопорушника? Обшукуючи молоду людину, якою виявився 27-річний Томас Г., співробітники правоохоронних органів знайшли при ньому дивну холодну зброю, закріплену на передпліччях. Перед вилученням громадянин попередив поліцейських, що зробив клинки сам і вони "нестабільні".

Крім цього, в його рюкзаку знайшли кусачки, саперну лопатку і поліцейську нашивку.



Предмети, які вилучили у жителя Парижа

На допиті Томас заявив, що є фанатом косплея і не порушує закон. Хоча місцеві новинні джерела не згадували серію Assassin's Creed, цілком очевидно, чим надихався Томас при створенні своєї незвичайної зброї.

Що відомо про протести "жовтих желетів"? Зауважимо, із листопада 2018 року у Франції набирає обертів рух "жовтих желетів" – так називають протестні акції громадян країни, які виступають проти підвищення цін на паливо та проти діючого президента. Періодично мирні заходи переростають в акції вандалізму або навіть масові заворушення, тому в країні мобілізовані поліцейські сили, а у городян нерідко вилучають все, що схоже на зброю.

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