Завдяки Porsche зимове водіння стало безпечнішим та простішим

Практично кожна зима перетворюється на справжнє випробування для водіїв. Далеко не будь-яка машина може пройти поворот засніженою дорогою на високій швидкості. Porsche вирішила виправити цю проблему за допомогою нової системи трансмісії, яка самостійно регулює швидкість обертання кожного колеса електрокара.

Представники компанії повідомили, що силова установка відмінно показала себе при проходженні поворотів засніженими дорогами на швидкості 80 км/г. При цьому машина ніби рухалася рейками, регулюючи траєкторію непомітно для водія, повідомили у компанії.

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Як працює нова система

Інженери Porsche пояснили, що система самостійно стежить за зчепленням з поверхнею і при необхідності змінює крутний момент кожного колеса окремо, оскільки електрокар оснащений чотирма незалежними двигунами.

Нова система спрацьовує за мить – сенсор постійно відстежує поточну швидкість, кут повороту й нахилу машини без додаткових камер або датчиків. Вплив на двигуни відбувається виключно за допомогою програмного забезпечення, яке калібрували протягом двох сезонів.

Де застосують подібну систему

Експерти припускають, що Porsche використає нову систему трансмісії при виробництві наступного покоління Macan – повністю електричного кросовера, реліз якого очікується в 2021 році. Компанія також може інтегрувати силову установку як у Taycan Cross Turismo, так і в моделі майбутньої ревізії Cayenne.



Другий електромобіль Porsche – Taycan Cross Turismo

Представники концерну поки не розкрили планів з впровадження нової технології.

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