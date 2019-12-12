Завод із виробництва зірок: науковці сфотографували одну із перших галактик у Всесвіті

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Науковці сфотографували одну із перших галактик у Всесвіті / unsplash

Астрономи виявили галактику MAMBO-9, яка перебуває на відстані 13 мільярдів світлових років від Землі і яка сформувалася одразу після Великого вибуху. Виявлена галактика, стала першим із подібних космічних об'єктів, який спостерігали за допомогою радіотелескопа напряму.

Що відомо про галактику

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Давню галактику, що з'явилася всього через 970 мільйонів років після Великого вибуху, виявили за допомогою інструменту Max-Planck Millimeter Bolometer (MAMBO) ще 10 років тому. Однак визначити її відстань до Землі вченим вдалося лише в 2019 році за допомогою системи Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), яка розташована в чилійських Андах.


Галактика MAMBO-9

Знахідка стала для астрономів своєрідним "порталом в минуле", що дає змогу уточнити, як виглядав Всесвіт на ранньому етапі його формування.

Особливість галактики

Дослідникам вже відомі порівнянні за віком галактики. Наприклад, SPT0311-58 з'явилася через 780 мільйонів років після Великого вибуху, але MAMBO-9 унікальна саме тим, що її можна спостерігати без використання ефекту гравітаційних лінз, які деформують зображення.


Нове фото галактики MAMBO-9

Наповнене пилом скупчення породжує зірки загальною масою в тисячі сонячних щорічно. Чумацький шлях, для порівняння, щороку формує зірки загальною масою в три сонячних.

Загальна маса газу і пилу в MAMBO-9 в 10 разів більша за масу зірок Чумацького шляху. Галактика вже давно створила більшість своїх світил, але через велику відстань їх світло досягне Землі тільки через мільярди років.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Космос
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