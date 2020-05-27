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Збій в роботі Приват 24: в чому справа

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Приват 24 знову не працює
Приват 24 знову не працює / Ілюстративне фото

В роботі популярного банкінгового сервісу Приват24 стався масштабний збій. Користувачі додатка скаржаться на те, що вони не можуть зробити перекази й платежі, і навіть пройти авторизацію.

Сервіс перестав нормально працювати в середу, 27 травня, близько 17:00. Про це повідомляє Інформатор Tech.

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Що саме не працює

Користувачі сервісу від Приватбанк почали скаржитися у мережі на різноманітні складнощі з Приват 24. Дехто не зміг перевірити баланс – додаток показував нулі або й зовсім не відображалися карти.

Десктопна версія сервісу теж не працює належним чином – користувачі, які змогли пройти авторизацію, не можуть зробити жодних дій по рахунках, у них не відображався список карт, кошик та інші вкладки.

При будь-якій спробі проведення платежу користувачі бачать помилку "Request failed with status code 504".

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Що кажуть в Приватбанку

Прес-секретар ПриватБанку Олег Серга підтвердив, що в роботі сервісу Приват 24 стався невеликий технічний збій. Він також додав, що фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми, і найближчим часом всі сервіси відновлять роботу.

Автор: Михайло Года
Теги: Додатки Приватбанк Новини Техно Інтернет Техно
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