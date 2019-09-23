Збій у Facebook: соцмережа не працює і в Україні

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Збій у Facebook 23 вересня 2019 - де не працює соцмережа
Збій у Facebook / unsplash.com

Соціальна мережа Facebook працює зі збоями. Проблеми із доступом до соцмережі виникли у користувачів по всьому світі. Зокрема, скарги надходять від користувачів із Північної Америки та Європи, в тому числі і в Україні.

Як свідчить сервіс Downdetector, найбільше проблем із Facebook у Києві, Запоріжжі та Дніпрі (якщо брати до уваги українських користувачів).

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Найчастіше користувачі скаржаться, що не можуть залогінитись у соцмережі. Також деякі користувачі не можуть завантажити фото та відео.

Де не працює Facebook

Де не працює Facebook

Ще в низки завсідників Facebook просто повільно вантажиться головна сторінка.

У компанії поки ніяк не коментують проблеми. Також невідомо, що спричинило збій.

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Теги: Техно Facebook Новини Техно Інтернет
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