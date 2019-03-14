Збій у роботі Facebook дуже допоміг Telegram збільшити аудиторію

За одну добу, поки соціальна мережа Facebook працювала зі збоями, месенджер Telegram істотно наростив аудиторію. Кількість користувачів збільшилась на 3 мільйони людей.

Як інформує The Verge, станом на березень 2018 року у Telegram налічували 200 мільйонів активних користувачів.

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Одна із найбільших проблем у Facebook – неможливість відправити чи отримати повідомлення. Тож перехід користувачів на месенджер Telegram – логічний крок.

Станом на вечір 14 березня все ще спостерігаються проблеми у роботі Facebook та Instagram. Та ймовірність DDoS-атаки у компанії виключили. Що призвело до збою – досі невідомо.

Що трапилось із Facebook? Ввечері 13 березня у користувачів по всьому світу виникли проблеми із Facebook та Instagram. Користувачі не могли відправляти повідомлення, завантажувати фото тощо. Цей збій вже назвали наймасштабнішим в історії соціальних мереж з 2015 року.

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