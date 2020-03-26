Зеленський порадив дивитися серіали з цифрової грамотності

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через пандемію коронавірусу Covid-19. Окрім всього іншого, глава держави нагадав про освітні серіали, які спрямовані на підвищення цифрової грамотності громадян.

У своєму зверненні Зеленський нагадав про освітню платформу Дія. Цифрова освіта, де кожен може переглянути серіали з цифрової грамотності.

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Саме час опанувати всі онлайн-можливості та навчити цього своїх батьків, дідусів та бабусь. В цьому допоможе платформа, розроблена Міністерством цифрової трансформації, де кожен може переглянути освітні серіали з цифрової грамотності, – підкреслив Зеленський.

Повне звернення Президента України Володимира Зеленського – дивіться відео

Що відомо про сервіс

Зауважимо, проєкт запустили 21 січня 2020 року. Реєстрація тут дуже проста. Потрібно вказати свій номер телефону, на який надсилають SMS-повідомлення. Далі вводимо код з 4 цифр. Це все – ви пройшли авторизацію.

Спочатку можна пройти загальне тестування та дізнатися, які курси потрібні.

Які серіали можна переглянути

базовий із цифрової грамотності (має три рівні знань);

для вчителів;

для батьків "Онлайн-безпека дітей";

"Карантин: онлайн-сервіси для вчителів".

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