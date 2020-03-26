24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Зеленський порадив дивитися серіали з цифрової грамотності

-
На сайті Дія. Цифрова освіта є різні корисні курси / Unsplash

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через пандемію коронавірусу Covid-19. Окрім всього іншого, глава держави нагадав про освітні серіали, які спрямовані на підвищення цифрової грамотності громадян.

У своєму зверненні Зеленський нагадав про освітню платформу Дія. Цифрова освіта, де кожен може переглянути серіали з цифрової грамотності.

Цікаво Мінцифри запустило реєстрацію на тестування електронних паспортів

Саме час опанувати всі онлайн-можливості та навчити цього своїх батьків, дідусів та бабусь. В цьому допоможе платформа, розроблена Міністерством цифрової трансформації, де кожен може переглянути освітні серіали з цифрової грамотності, – підкреслив Зеленський.

Повне звернення Президента України Володимира Зеленського – дивіться відео

Що відомо про сервіс

Зауважимо, проєкт запустили 21 січня 2020 року. Реєстрація тут дуже проста. Потрібно вказати свій номер телефону, на який надсилають SMS-повідомлення. Далі вводимо код з 4 цифр. Це все – ви пройшли авторизацію.

Спочатку можна пройти загальне тестування та дізнатися, які курси потрібні.

Які серіали можна переглянути

  • базовий із цифрової грамотності (має три рівні знань);
  • для вчителів;
  • для батьків "Онлайн-безпека дітей";
  • "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
сьогодні
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Володимир Зеленський Міністерство цифрової трансформації Дія Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
25 березня 21:50 Як тримати зв'язок з рідними та колегами під час карантину: 10 програм для відеоконференцій
Михайло Года
25 березня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года
25 березня 17:31 Карантин в Україні продовжили: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
25 березня 15:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Ірина Полицька
22 березня 21:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук