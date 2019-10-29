Зеленський відкрив Центр розвитку стартапів у Маріуполі

344 Читать новость на русском
Центр розвитку стартапів у Маріуполі
Центр розвитку стартапів у Маріуполі / president.gov.ua

У Маріуполі запустили Центр розвитку стартапів 1991 Mariupol. На відкритті був присутній президент України Володимир Зеленський. Він також закликав міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звернути увагу на ці стартапи.

Як передає пресслужба президента, Зеленський ознайомився зі стартапами, які представили молоді підприємці.

Цікаво: Всю Україну покриють швидкісним інтернетом: оператори підписали меморандум

Його зацікавили проєкти щодо боротьби з корупцією, спрощення надання адміністративних послуг та підвищення прозорості роботи органів влади.

"Я дуже радий, що такі події відбуваються саме в Маріуполі. Думаю, у нас буде "парад міст" України, де будуть такі ж талановиті люди", – заявив Зеленський.

Центр розвитку стартапів у Маріуполі

Відкриття Центру розвитку стартапів 

Що відомо про 1991 Mariupol? Це центр розвитку стартапів для навчання й розвитку ІТ-ініціатив регіону. Ініціатором проєкту стала українська технологічна організація SocialBoost.

У Центрі будуть проводити акселераційні та освітні програми для молоді, підприємців та ІТ-фахівців. Також тут передбачена програма ІТ-стажування для студентів при місцевій адміністрації та підприємствах, спільні програми з міською адміністрацією та профільні заходи. 1991 Mariupol також пропонує послуги коворкігну для роботи молодих стартап-команд та ІТ-підприємців.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Від куріння вейпа померло 36 людей: загадковій хворобі дали назву
сьогодні
22155
Теги: Техно Володимир Зеленський Стартап Новини Техно Новини Маріуполя IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
26 жовтня 18:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
13606
Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
24 жовтня 14:09 Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
Ірина Полицька 1268
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
24 жовтня 08:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1559
Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
23 жовтня 16:04 Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
Ірина Полицька 1271
Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
22 жовтня 13:32 Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
Анастасія Можаровська 402
Новини
Більше новин
Залиште відгук