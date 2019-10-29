Зеленський відкрив Центр розвитку стартапів у Маріуполі

У Маріуполі запустили Центр розвитку стартапів 1991 Mariupol. На відкритті був присутній президент України Володимир Зеленський. Він також закликав міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звернути увагу на ці стартапи.

Як передає пресслужба президента, Зеленський ознайомився зі стартапами, які представили молоді підприємці.

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Його зацікавили проєкти щодо боротьби з корупцією, спрощення надання адміністративних послуг та підвищення прозорості роботи органів влади.

"Я дуже радий, що такі події відбуваються саме в Маріуполі. Думаю, у нас буде "парад міст" України, де будуть такі ж талановиті люди", – заявив Зеленський.

Відкриття Центру розвитку стартапів

Що відомо про 1991 Mariupol? Це центр розвитку стартапів для навчання й розвитку ІТ-ініціатив регіону. Ініціатором проєкту стала українська технологічна організація SocialBoost.



У Центрі будуть проводити акселераційні та освітні програми для молоді, підприємців та ІТ-фахівців. Також тут передбачена програма ІТ-стажування для студентів при місцевій адміністрації та підприємствах, спільні програми з міською адміністрацією та профільні заходи. 1991 Mariupol також пропонує послуги коворкігну для роботи молодих стартап-команд та ІТ-підприємців.

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