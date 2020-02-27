Земля спіймала мінісупутник три роки тому: його помітили лише зараз

Астрономи Catalina Sky Survey помітили нового ймовірного супутника нашої планети. Це астероїд, який тимчасово потрапив у гравітаційне поле Землі. Подібні об'єкти прийнято називати мінісупутниками, або міні-місяцями.

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Деталі

Мінісупутнику дали назву 2020 CD3. Це маленький уламок карбонатної породи діаметром від 1,9 до 3,5 метра. Судячи з траєкторії його польоту, він уже три роки літає орбітою навколо Землі.

На анімації видно зафіксований рух мінісупутника:

Варто зазначити, що околиці Землі – досить активна територія. Поруч з нами пролітає чимало астероїдів, хоча точна їхня кількість нам досі невідома. Астрономи знайшли лише 22 211 астероїдів, хоча, за оцінками, таких об'єктів кілька мільйонів.

А все тому, що астероїди дуже маленькі, і нам не відомо їх точне місце розташування. До того ж вони дуже тьмяні.

Чому не помітили мінісупутниками

Тяжіння Землі дійсно регулярно захоплює деякі з цих об'єктів, але вони рідко залишаються на орбіті. Зазвичай вони або згорають в атмосфері, або роблять крюк і відлітають геть.

У 2012 році вчені навіть запустили таку симуляцію на суперкомп'ютері. З 10 мільйонів віртуальних астероїдів лише 18 000 застрягли на орбіті Землі. Так що такі об'єкти не тільки складно розгледіти, вони ще й дуже рідко зустрічаються.

За всю історію спостережень було кілька кандидатів в мінісупутників. Серед них два боліда, які імовірно прилетіли з орбіти – підтвердився лише один, астероїд 2006 RH120, що пробув на орбіті близько року в 2006-2007 роках. Серед кандидатів був і астероїд (469219) Камоалева, але виявилося, що він літає і орбітою навколо Сонця, тому є квазіспутніком.

Що відомо про новий мінісупутник

Загалом, новенький 2020 CD3 представляє великий інтерес. Зокрема тому, що до нього можна відправити який-небудь дослідницький апарат, і така місія буде коштувати набагато менше, ніж польоти до поясу астероїдів.

На анімації нижче спроектована траєкторія польоту 2020 CD3:

На жаль, ми, судячи з усього, дуже пізно помітили цей мінісупутникі. За розрахунками виходить, що він покине нашу планету вже в квітні 2020 року. Втім, не варто забувати про можливу похибки в розрахунках, тому вчені продовжують спостерігати за новим сусідом Землі.

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