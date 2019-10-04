Земля зіштовхнулась з велетенським небесним тілом – цікаве дослідження

Фахівці Вітватерсрандського університету (ПАР) виявили свідчення зіткнення Землі з астероїдом або кометою. Це відбулося 13 тисяч років тому. Саме ця катастрофа призвела до глобальної зміни клімату, а також викликала зникнення багатьох видів тварин.

Під час дослідження вчені вивчили зразки у торф'яних відкладень в провінції Лімпопо (ПАР). У них була виявлена висока концентрація платини, яка міститься також в небесних тілах.

Цікаво: Астрономи виявили планету, яка ставить під сумнів існуючі космічні теорії

Тож вчені припускають, що це і є свідченням зіткнення Землі з великим небесним тілом. Ймовірно, це була комета чи метеорит, який впав у Північній Гренландії. Адже саме під льодовиком Гайавата виявили кратер діаметром 31 кілометр та віком 12 800 років.

Через розсіювання пороху та сажі в атмосфері плити відбулась зміна клімату. Платина в породах того ж віку виявлена також у Гренландії, Євразії, Північній Америці, Мексиці та Чилі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно