Земля зіштовхнулась з велетенським небесним тілом – цікаве дослідження

487 Читать новость на русском
Земля зіштовхнулась в велетенським астероїдом
Земля зіштовхнулась в велетенським астероїдом / itc.ua

Фахівці Вітватерсрандського університету (ПАР) виявили свідчення зіткнення Землі з астероїдом або кометою. Це відбулося 13 тисяч років тому. Саме ця катастрофа призвела до глобальної зміни клімату, а також викликала зникнення багатьох видів тварин.

Під час дослідження вчені вивчили зразки у торф'яних відкладень в провінції Лімпопо (ПАР). У них була виявлена висока концентрація платини, яка міститься також в небесних тілах.

Цікаво: Астрономи виявили планету, яка ставить під сумнів існуючі космічні теорії

Тож вчені припускають, що це і є свідченням зіткнення Землі з великим небесним тілом. Ймовірно, це була комета чи метеорит, який впав у Північній Гренландії. Адже саме під льодовиком Гайавата виявили кратер діаметром 31 кілометр та віком 12 800 років.

via GIPHY

Через розсіювання пороху та сажі в атмосфері плити відбулась зміна клімату. Платина в породах того ж віку виявлена також у Гренландії, Євразії, Північній Америці, Мексиці та Чилі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?
сьогодні
2543
Теги: Техно Космос Новини Техно Астероїд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
3 жовтня 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3158
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
2 жовтня 13:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 587
Київстар змінює низку популярних тарифних планів
1 жовтня 13:03 Київстар змінює низку популярних тарифних планів
4886
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5885
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1417
Новини
Більше новин
Залиште відгук