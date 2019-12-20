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Zero Zero представила незвичайний бікоптер з "пташиними" крилами

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Компанія Zero Zero випустила бікоптер / Zero Zero

Багато моделей дронів виконані за схожою конструкції – плоска рама з чотирма електродвигунами. Британська компанія Zero Zero Robotics представила альтернативне рішення.

Літальний апарат V-Coptr Falcon отримав оригінальну конструкцію крил з меншою кількістю моторів. При цьому апарат не тільки не втратив у характеристиках, але і продемонстрував значний час автономної роботи в повітрі, – повідомляє Igeekphone.

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Особливості новинки

На відміну від класичних квадрокоптерів, складна модель має не чотири, а два двигуни. Для зручності транспортування крила і рухомі елементи моделі в "похідному" положенні прибираються в корпус. Попри скорочення кількості приводів, новинка, за заявою виробника, може протриматися в повітрі до 50 хвилин на одному заряді акумулятора. Дальність керованого польоту моделі становить до 7 кілометрів від оператора.

Завдяки просунутій навігаційній системі апарат здатний складати карту навколишнього простору і уникати зіткнень з перешкодами. Програмні алгоритми дозволяють дрону супроводжувати людей або інші рухомі об'єкти в автоматичному режимі. Передбачена і функція програмування маршруту. V-Coptr Falcon оснащений 12-мегапіксельною камерою з функцією запису відео 4K в 30 fps зі стабілізацією.

Анонс бікоптера V-Coptr Falcon

Ціна

Новинка вже доступна для попереднього замовлення на сайті розробника за ціною 699 доларів (​​999 доларів після 31 грудня), старт продажів запланований на лютий 2020 року.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети авіація
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