Жінки успішніші за чоловіків у онлайн-іграх: цікава статистика

Жінки швидше за чоловіків розуміють логіку онлайн-ігор і домагаються кращих результатів.

Стартап розробив програму, яка допомагає гравцям розвивати потрібні навички. Це питання вивчали аналітики компанії Gosu.ai.

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Комп'ютерний наставник на основі штучного інтелекту аналізує промахи геймерів і дає індивідуальні підказки. Творці Gosu.ai зібрали статистику про перемоги 5 тисяч користувачів сервісу – гравців в Dota 2. Жінок серед них було всього 4%, але у грі вони виявилися на 44% успішнішими за чоловіків.



Статистика успішності чоловіків та жінок у онлайн-іграх

Швидше за всіх розвивали навички любителі спорту. Люди з вищою освітою і мандрівники просувалися повільно – як і ті, хто добре говорить на іноземних мовах. Наявність роботи також заважало прогресу гри.

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