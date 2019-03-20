Живе відео: гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold у руках в користувача
Ще до презентації було зрозуміло, що гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold буде по кишені не кожному. Більшість можуть побачити новинку хіба на фото чи відео. Звичайно, офіційні знімки із новинкою – ідеальні. Але як він виглядає у реальному житті?
Світло пролив один і користувачів, котрий таки зумів купити собі новинку. Він зняв його на відео. Треба зауважити, що на відео смартфон можна в деталях.
До речі, місце згину основного екрану дуже помітне. Тож це може заважати при роботі на великому екрані.
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Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold на реальному відео
Чим унікальний. Звичайно, екраном. Діагональ екрану у складеному вигляді становить 4,6 дюйма. Та коли його розкласти, то отримуємо повноцінний планшет х діагоналлю 7,3 дюйма.
До речі, одночасно на великому екрані можуть бути відкриті одразу 3 вікна.
Ціна. Новинка офіційно надійде у продаж 26 квітня. Вартість стартує від 1 980 доларів (55 400 гривень).
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