Живе відео: гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold у руках в користувача

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Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold
Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold

Ще до презентації було зрозуміло, що гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold буде по кишені не кожному. Більшість можуть побачити новинку хіба на фото чи відео. Звичайно, офіційні знімки із новинкою – ідеальні. Але як він виглядає у реальному житті?

Світло пролив один і користувачів, котрий таки зумів купити собі новинку. Він зняв його на відео. Треба зауважити, що на відео смартфон можна в деталях.

До речі, місце згину основного екрану дуже помітне. Тож це може заважати при роботі на великому екрані.

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Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold на реальному відео

Чим унікальний. Звичайно, екраном. Діагональ екрану у складеному вигляді становить 4,6 дюйма. Та коли його розкласти, то отримуємо повноцінний планшет х діагоналлю 7,3 дюйма.

До речі, одночасно на великому екрані можуть бути відкриті одразу 3 вікна.

Ціна. Новинка офіційно надійде у продаж 26 квітня. Вартість стартує від 1 980 доларів (55 400 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Samsung Смартфони
Джерело: 24 Канал
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