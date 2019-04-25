Живучий: ігровий смартфон Xiaomi Black Shark 2 пройшов тест на міцність

Новий ігровий смартфон Xiaomi Black Shark 2 пройшов краш-тест у блогера JerryRigEverything. І треба відзначити, що смартфон проявив себе в випробуваннях дуже добре.

Зокрема, блогер подряпав екран, при цьому сканер, що вбудований в екран, продовжував спрацьовувати дуже добре. Загалом у тесті на міцність ігровий флагман Xiaomi показав хороший результат і став одним із кращих.

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Щоправда, він провалив випробування на нагрів, але більшість пристроїв з екранами OLED його провалюють.

Як блогер "знущався" над Xiaomi Black Shark 2 дивіться на відео

Чим відомий Xiaomi Black Shark 2. Новинка отримала топовий процесор Snapdragon 855. Він оснащений дисплеєм Samsung AMOLED True View з технологією Magic Press (вона передбачає поділ екрану на дві окремі частини, що реагують на тиск. Це надає геймерам додаткові можливості при управлінні у іграх).

Також новинка має рідинну систему охолодження. Його представили в березні цього року. Ціна стартує від 477 доларів (12 900 гривень).

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