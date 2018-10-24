Жодна страхова компанія не взяла участь у тендері зі страхування ризиків при запуску ракети-носія "Союз-ФГ" з вантажним кораблем "Прогрес МС-10" на Міжнародну космічну станцію.

Про це повідомляє російське агентство економічної інформації "Прайм" із посиланням на тендер на сайті державних закупівель Росії.

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Зазначається, що запуск призначений на 18 листопада.

Початкова ціна договору становила понад 116 мільйонів рублів. "Роскосмос" планував застрахувати пуск більш ніж на три мільярди рублів. Однак жодна страхова компанія досі не подала заявку на участь у тендері. Термін подачі заявок закінчується 30 жовтня.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів живі, вони здійснили аварійну посадку в Казахстані. Колишній командир станції, астронавт Кріс Хадфілд, висловив припущення, що проблему на "Союзі" буде не так і легко знайти, тож астронавти, що залишились на МКС, можуть надовго там застрягнути.

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