Журналіст перевірив автономність смартфона Google Pixel 4

Смартфони Google Pixel 4 надійшли у вільний продаж 15 жовтня. Тим часом експерти вже встигли оцінити камеру новинок, а тепер в мережі з’явилась інформація щодо автономності пристрою під час реальних умов використання.

Деталі тестування. За словами журналіста Droid Life, його робочий день починається близько 6:30 ранку, і саме в цей час чоловік знімає смартфон з зарядки.

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Раніше всі його пристрої доживали до 11 вечора. При цьому співробітник Droid Life часто використовує Twitter, Chrome і Instagram, а у вихідні на смартфоні грає або дивиться Netflix його дитина.

У чому проблема? Як стверджує журналіст, за весь тиждень тесту Google Pixel 4 жодного разу не вдалося протриматися на одному заряді акумулятора до 8 години вечора. На його думку, батареї 2800 мАг мало для телефону 2019 року.

Інша проблема пов'язана з дисплеєм на 90 Гц. З підвищенням частоти Google надала користувачам Pixel 4 більш плавну роботу інтерфейсу, але на це витрачається більше енергії. Дивлячись на статистику використання екрану, можна помітити, що час роботи дисплея становить 3-4 години в день, після чого заряд батареї залишається на рівні 20-30%.

Як вирішити проблему? Роблячи фінальні висновки, журналіст сказав, що не став би рекомендувати звичайний Pixel 4 тим, хто вважає себе активним користувачем, а також тим, у кого в протягом дня немає доступу до розетки.

Єдиний вихід – це відключити 90 Гц на дисплеї, але це одна з головних фішок пристрою. А значить змінювати її заради кількох годин автономної роботи буде невірним рішенням.

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