Журналіст протестував швидкість 5G інтернету і був вражений

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Журналіст протестував швидкість 5G інтернету
Журналіст протестував швидкість 5G інтернету / pandaily.com

Журналіст американського видання The Verge Кріс Уелч випробував швидкість інтернету технології 5G. Він скористався послугами американського мобільного оператора Verizon. Так, журналіст завантажив "Залізної людини 2" у хорошій якості всього за 90 секунд.

Тестування він показав на своїй сторінці у Twitter.

Скачування пілотного епізоду серіалу "Офіс" відбулось за 8 секунд. Таким чином Уелч добився швидкості завантаження понад 1 ГБ/сек.

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Як відбувалось тестування. Журналіст випробував нове покоління мобільного інтернету у центрі Чикаго - навпроти установки стільникового зв'язку. Тестування він проводив на флагманському смартфоні Samsung Galaxy S10 5G.

До речі, iPhone, що працював на 4G, показав всього 151 Мб/сек. Його випробовували на тому ж місці, що й Galaxy S10 5G.

Коли 5G стане загальнодоступним. Чикаго – одне з небагатьох міст у світі із покриттям 5G. При цьому покриття діє лише в певних кварталах. Про загальноміське поки навіть не говорять. 

17 травня Президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким 5G має запрацювати в Україні вже у 2020 році. Та, варто додати, що наразі ще дуже мало смартфонів мають модуль 5G. Здебільшого це флагманські смартфони, які по кишені далеко не кожному українцю.

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Теги: Техно Новини США Новини Техно 5G Інтернет
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