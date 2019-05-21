Журналіст протестував швидкість 5G інтернету і був вражений

Журналіст американського видання The Verge Кріс Уелч випробував швидкість інтернету технології 5G. Він скористався послугами американського мобільного оператора Verizon. Так, журналіст завантажив "Залізної людини 2" у хорошій якості всього за 90 секунд.

Тестування він показав на своїй сторінці у Twitter.

Скачування пілотного епізоду серіалу "Офіс" відбулось за 8 секунд. Таким чином Уелч добився швидкості завантаження понад 1 ГБ/сек.

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Як відбувалось тестування. Журналіст випробував нове покоління мобільного інтернету у центрі Чикаго - навпроти установки стільникового зв'язку. Тестування він проводив на флагманському смартфоні Samsung Galaxy S10 5G.

Downloaded Iron Man 2 from Prime Video at "best" quality in 90 seconds. You can see here that Verizon's network occasionally fell back to 4G LTE. I'm right across the street from the 5G node. pic.twitter.com/TAh2YgmzwD — Chris Welch (@chriswelch) May 16, 2019

До речі, iPhone, що працював на 4G, показав всього 151 Мб/сек. Його випробовували на тому ж місці, що й Galaxy S10 5G.

And we've crossed 1Gbps. In the real world. This is a little mind blowing to see. pic.twitter.com/ODtyNsR8m4 — Chris Welch (@chriswelch) May 16, 2019

Коли 5G стане загальнодоступним. Чикаго – одне з небагатьох міст у світі із покриттям 5G. При цьому покриття діє лише в певних кварталах. Про загальноміське поки навіть не говорять.

17 травня Президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким 5G має запрацювати в Україні вже у 2020 році. Та, варто додати, що наразі ще дуже мало смартфонів мають модуль 5G. Здебільшого це флагманські смартфони, які по кишені далеко не кожному українцю.

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