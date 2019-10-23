Журналісти опублікували рейтинг найкращих ігор всіх часів

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Топ-100 найкращих ігор
Топ-100 найкращих ігор / unsplash

Відомий портал IGN щорічно з 2016 року випускає свій власний список найкращих ігор. Нещодавно журналісти опублікували оновлену версію топ-100 найкращих ігор.

Список доволі суттєво змінився, у порівнянні з минулорічним, повідомляється на сайті IGN.

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З "нового" в список нарешті потрапили:

  1. Assassin's Creed IV: Black Flag (95 позиція) 
  2. Borderlands 2 (99 позиція) 
  3. Dishonored (97 позиція) 
  4. Divinity: Original Sin 2 (98 позиція) 
  5. Fable II (76 позиція) 
  6. Fortnite (77 позиція) 
  7. God of War (для PlayStation 4; 29 позиція) 
  8. Left 4 Dead 2 (45 позиція) 
  9. Mario Kart 8 Deluxe (68 позиція) 
  10. Monster Hunter: World (82 позиція) 
  11. Red Dead Redemption 2 (62 позиція) 
  12. Resident Evil 2 Remake (81 позиція) 
  13. Rise of the Tomb Raider (55 позиція) 
  14. Splinter Cell: Chaos Theory (61 позиція)  
  15. Tony Hawk's Pro Skater 2 (83 позиція).

Природно, з топа вибула низка шедеврів. Зокрема, позицій втратили:

  1. Banjo-Kazooie 
  2. Fallout 3 (її замінили на New Vegas) 
  3. Galaga 
  4. Grim Fandango 
  5. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 
  6. Team Fortress 2  
  7. Warcraft II: Tides of Darkness.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time втратила місце в десятці лідерів, зате замість неї туди потрапила Breath of the Wild (5 позиція).

Повністю з топом можна ознайомитися тут.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри
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