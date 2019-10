Журналісти опублікували рейтинг найкращих ігор всіх часів

Відомий портал IGN щорічно з 2016 року випускає свій власний список найкращих ігор. Нещодавно журналісти опублікували оновлену версію топ-100 найкращих ігор.

Список доволі суттєво змінився, у порівнянні з минулорічним, повідомляється на сайті IGN.

Читайте також: Розробники зізнались, що складно було створювати секс-сцени у грі "Відьмак"

З "нового" в список нарешті потрапили:

Природно, з топа вибула низка шедеврів. Зокрема, позицій втратили:

Banjo-Kazooie Fallout 3 (її замінили на New Vegas) Galaga Grim Fandango Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Team Fortress 2 Warcraft II: Tides of Darkness.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time втратила місце в десятці лідерів, зате замість неї туди потрапила Breath of the Wild (5 позиція).

Повністю з топом можна ознайомитися тут.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно