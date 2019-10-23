Журналісти опублікували рейтинг найкращих ігор всіх часів
Відомий портал IGN щорічно з 2016 року випускає свій власний список найкращих ігор. Нещодавно журналісти опублікували оновлену версію топ-100 найкращих ігор.
Список доволі суттєво змінився, у порівнянні з минулорічним, повідомляється на сайті IGN.
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З "нового" в список нарешті потрапили:
- Assassin's Creed IV: Black Flag (95 позиція)
- Borderlands 2 (99 позиція)
- Dishonored (97 позиція)
- Divinity: Original Sin 2 (98 позиція)
- Fable II (76 позиція)
- Fortnite (77 позиція)
- God of War (для PlayStation 4; 29 позиція)
- Left 4 Dead 2 (45 позиція)
- Mario Kart 8 Deluxe (68 позиція)
- Monster Hunter: World (82 позиція)
- Red Dead Redemption 2 (62 позиція)
- Resident Evil 2 Remake (81 позиція)
- Rise of the Tomb Raider (55 позиція)
- Splinter Cell: Chaos Theory (61 позиція)
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (83 позиція).
Природно, з топа вибула низка шедеврів. Зокрема, позицій втратили:
- Banjo-Kazooie
- Fallout 3 (її замінили на New Vegas)
- Galaga
- Grim Fandango
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
- Team Fortress 2
- Warcraft II: Tides of Darkness.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time втратила місце в десятці лідерів, зате замість неї туди потрапила Breath of the Wild (5 позиція).
Повністю з топом можна ознайомитися тут.
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