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Журналісти відкрили у грі Minecraft бібліотеку "Свобода слова без купюр": відео

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Віртуальна бібліотека в Minecraft / uncensoredlibrary

12 березня – важлива дата, адже саме вона визнана Всесвітнім днем боротьби з кіберцензурою. З цієї нагоди організація "Репортери без кордонів" вирішила відкрити бібліотеку матеріалів без купюр в популярній комп'ютерній грі Minecraft.

Автори творіння добряче попрацювали над віртуальним архітектурним шедевром – це справжній палац, розповідає The Drum.

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Особливості проєкту

Віртуальна бібліотека складається з 12,5 мільйона блоків, а над її спорудженням працювали 24 людини з 16 країн. Однак дизайн творіння далеко не найбільша цікавинка проєкту. Головна його цінність, як і будь-якої іншої бібліотеки – наповнення. В закладі можна отримати доступ до безлічі матеріалів автори яких – журналісти з країн, розташованих на "дні" рейтингу свободи слова. Серед них:

  • Саудівська Аравія; 
  • Мексика; 
  • В'єтнам; 
  • Єгипет;
  • Росія.

Всі публікації доступні або на "рідними" мовами авторів, або ж у перекладах англійською.

Як виглядає віртуальна бібліотека:

Загалом користувачі можуть ознайомитися з двома сотнями віртуальних творів відтворених в ігрових книгах. Карта з бібліотекою вже доступна для завантаження. Творці освітнього комплексу в Minecraft вважають, що їх дітище допоможе людям усвідомити важливість свободи слова та преси.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Журналісти Ігри
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