Журналісти виявили проблеми із смартфоном Huawei P30 Pro: у чому причина

Закордонні ЗМІ повідомили, що смартфон Huawei P30 Pro запрошує дані з китайського сервера і, можливо, передає інформацію назад. Вони зауважили, що навіть якщо користувач не авторизується в обліковому записі Huawei ID, пристрій передає дані.

Що сталося? Як повідомляє Ocworkbench, список серверів включає beian.gov.cn. Це домен служби мережевої безпеки Китаю.

Читайте також: Новий топовий смартфон Redmi засвітився на "живих" фото

Як зазначає видання, смартфон Huawei P30 Pro створює DNS-запити до ресурсів, які розташовані в Китаї або мають IP-адреси в межах китайської мережі ASN.

Реакція компанії. У свою чергу компанія Huawei дуже оперативно прокоментувала такі звинувачення.

Huawei вважає кібербезпеку і захист конфіденційності даних ключовими пріоритетами своєї діяльності. Компанія Huawei ніколи не буде збирати і передавати персональні дані користувачів третім особам без отримання їх дозволу,

– зауважили представники китайського виробника.

Також в Huawei відзначили, що "стандарти захисту конфіденційності, впроваджені бізнес-підрозділом Huawei Consumer Business Group по всьому світу,базуються на загальноприйнятих принципах конфіденційності (GAPP) і загальному регламенті щодо захисту даних (GDPR)".

В компанії підкреслили, що готові відстоювати свою репутацію в судах.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно