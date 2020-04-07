Журналістка симулювала щорічну зустріч з друзями у грі The Sims 4

Масштабна самоізоляція відкоригувала всі події, які люди розпланували собі на рік вперед. Замість того, аби проводити час із сім'ями та друзями, більшість змушені сидіти вдома та шукати собі альтернативні заняття. Авторка порталу The Verge розповіла, як знічев'я симулювала щорічну зустріч з друзями просто в грі The Sims 4.

Щорічна тредиція

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Журналістка Нетт Гарун розповіла про свою традицію – раз на рік вона і її хлопець збираються в колі близьких друзів, щоб скуштувати страви китайської кухні і обговорити все, що сталося з ними за останні 365 днів.

Цього року зі зрозумілих причин захід довелося скасувати, але дівчина не зневірилася – вона пішла симулювати зустріч в The Sims 4. І була здивована тим, як точно розіграв подію цей недоладний симулятор соціальних взаємодій.



Скріншот з симуляції The Sims 4

Всього на зустрічі повинно було з'явитися семеро людей – три сімейні пари і один їх спільний друг з іншого міста. Нетті створила схожих персонажів в The Sims 4 і наділила їх впізнаваними рисами характерів, які вона любить (і не дуже) в своїх друзях. А потім відправила їх тусуватися.

Як відбувалася симуляція в The Sims 4

На подив, сценарій розвернувся схожим чином на те, як все зазвичай йде в реальному житті. Спочатку друзі приготували величезну тарілку супу, потім пообідали, попутно розмовляючи про те і се. Після обіду особливо незграбний друг спробував прибрати тарілки, але в підсумку перевернув кошик для сміття і на весь вечір присоромився власної неуважності. Саме так зазвичай і відбувається в житті, запевняє Нетті.

Потім дівчата вирішили усамітнитися, щоб обговорити свої дівочі штуки, а хлопці залишилися, щоб зайнятися своїми справами. Знову ж таки, все як у реальному житті. А потім, коли захід підійшов до кінця, всі зібралися і поїхали по домівках. А допомагати подружжю зголосилася лише сестра одного з друзів – і саме так все зазвичай і відбувалося.

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Загалом, експеримент Нетт Гарун показав, що The Sims 4 не така проста гра, як здається.

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