Зі звуків магнітних бур на Сонці зробили аудіозапис: звучить моторошно

Космічні апарати ESA (Європейське космічне агентство) передали на Землю хвилі магнітних бур на Сонці. Ці хвилі вчені перетворили у діапазон, який можуть почути люди.

Як передає Newsweek, до такого експерименту вдались вчені з Університету Гельсінкі. Вони використали дані, які зібрав апарат Cluster, перетворивши отримані хвилі в діапазон, який може вловити вухо людини.

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Таким чином, їм вдалося створити звучання магнітного поля під час бурі на Сонці.

Проаналізувавши ці звуки, дослідники з'ясували, що буря "модифікує" простір відразу за магнітним полем. На аудіо ми чуємо період бур з 2001 по 2005 рік. Тоді Сонце пережило шість магнітних бур. Саме їхні хвилі записав Cluster.

Як звучать бурі на Сонці

Що відомо про бурі на Сонці

Сонце постійно випускає потік заряджених частинок. Вони отримали назву сонячний вітер. На щастя, ці часточки не можуть проникнути на Землю, завдяки магнітному полю нашої планети.

При цьому вибухи на поверхні Сонця можуть посилати величезні хмари таких частинок і радіації в космос. І якщо вони рухаються до Землі, то можуть викликати збої в роботі супутникових систем.

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