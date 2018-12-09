Злетів, замерз, впав: росіяни спробували запустити прототип власного літаючого таксі

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Російський прототип літаючого таксі
Російський прототип літаючого таксі / Screenshot

Російська компанія "Бартіні", що базується в інноваційному центі "Сколково", розробила прототип літаючого таксі. На першому ж випробуванні апарат злетів на хвилину, пролетів кілька метрів і впав у замет.

Про це повідомляє TJ.

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Генеральний директор "Бартіні" Ілля Хаников заявив, що випробування зазнали невдачі, бо винахід занадто довго чекав на тестування. Мовляв, до демонстраційного польоту готувалися більше 30 хвилин.

Ми не знаємо, що сталося. Ми повинні зняти дані з польотного контролю, подивитися телеметрію, подивитися, як відпрацьовував політний контролер керуючі сигнали від оператора. Ми поки не знаємо, це помилка програмування або помилка оператора,
– зазначив він. 

Хаников натякнув, що в Росії немає інфраструктури, аби проводити подібні випробування – потрібні криті приміщення для тестових запусків, а не снігові замети. Але тут же виправився: "На те це і зразок, щоб такі випробування проводити".

Додамо, що дрон, який виглядає як аеротаксі в мініатюрі, коштує 12 мільйонів рублів. Повноцінну версію Росія хоче запустити у 2020 році. Планують, що літаюче таксі російського виробництва зможе перевозити чотирьох осіб на швидкості до 250 кілометрів на годину.

Відео: російський прототип аеротаксі злетів, замерз і впав

 

Теги: Новини Росії Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно
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