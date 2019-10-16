Зловмисник знайшов дівчину за відображенням в очах на селфі

Деякі сучасні смартфони роблять знімки не гірше професійних камер. Однак, занадто високий рівень деталізації селфі популярної особи інколи може зіграти з нею злий жарт.

В Японії чоловік зумів знайти співачку за відображенням місцевості в її очах на фото, повідомляє Reclaim The Net.

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Що сталося? Токійська поліція затримала чоловіка, який напав на Ену Мацуоку – учасницю популярної поп-групи. Злочинець заявив, що дізнався місце проживання дівчини завдяки безлічі селфі на її сторінці.

Зловмисник зумів не тільки знайти зупинку та вулицю, яка відбивалася в очах співачки, але і приблизно визначити поверх, на якому вона живе, – за кутом падіння сонячних променів.

Наслідки нападу та покарання за правопорушення. За даними ЗМІ, Мацуока не отримала серйозних травм в результаті нападу. Злочинець визнав провину і заявив, що він великий шанувальник співачки. Яке покарання понесе японець за напад наразі невідомо.

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