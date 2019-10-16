Зловмисник знайшов дівчину за відображенням в очах на селфі

64
Зловмисник знайшов дівчину за відображенням в очах на селфі
Зловмисник знайшов дівчину за відображенням в очах на селфі / unsplash

Деякі сучасні смартфони роблять знімки не гірше професійних камер. Однак, занадто високий рівень деталізації селфі популярної особи інколи може зіграти з нею злий жарт.

В Японії чоловік зумів знайти співачку за відображенням місцевості в її очах на фото, повідомляє Reclaim The Net.

Читайте також: Xiaomi знайшла новий спосіб приховати фронтальні камери

Що сталося? Токійська поліція затримала чоловіка, який напав на Ену Мацуоку – учасницю популярної поп-групи. Злочинець заявив, що дізнався місце проживання дівчини завдяки безлічі селфі на її сторінці.

Зловмисник зумів не тільки знайти зупинку та вулицю, яка відбивалася в очах співачки, але і приблизно визначити поверх, на якому вона живе, – за кутом падіння сонячних променів.

Наслідки нападу та покарання за правопорушення. За даними ЗМІ, Мацуока не отримала серйозних травм в результаті нападу. Злочинець визнав провину і заявив, що він великий шанувальник співачки. Яке покарання понесе японець за напад наразі невідомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Про які хвороби символізують прищі на обличчі: корисна інфографіка
сьогодні
9985
Автор: Єва Шварц
Теги: Японія Новини Техно Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
14 жовтня 20:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 2373
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
14 жовтня 14:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 19624
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
13 жовтня 22:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 2352
Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
12 жовтня 22:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
Анастасія Можаровська 4343
Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
12 жовтня 18:05 Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
Анастасія Можаровська 2897
Новини
Більше новин
Залиште відгук