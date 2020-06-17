Компанія Microsoft повідомила про кібератаки на Ноди хмарного сервісу Microsoft Azure. Зловмисники добували за рахунок сервісу криптовалюту Monero.

Як пише Ars Technica, ноди сервісу стали метою для так званих схем криптоджекінгу, або майнінгу криптовалюти ціною роботи чужих потужностей.

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Важливо! Завдання машинного навчання зазвичай вимагають великого обсягу обчислювальних ресурсів. Майнер захоплюють ці ресурси і можуть генерувати велику кількість криптовалюта з мінімальними власними витратами.

Заражені ноди працювали з Kubeflow — набором інструментів для роботи з машинним навчанням в Kubernetes. Microsoft повідомила про десятки скомпрометованих кластерів Kubernetes. Атаки відбувалися за допомогою файлу, який містив шкідливий код, який таємно добував криптовалюту Monero.

Що кажуть у компанії Microsoft

Як пояснив дослідник безпеки Microsoft Azure Security Center Йоссі Вайцман, атака стала можлива через неправильні налаштування Kubeflow. З метою безпеки доступ до панелі управління Kubeflow можливий тільки локально. Налаштування за замовчуванням не дають користувачам прямого доступу до панелі управління через інтернет і можливості внесення несанкціонованих змін в кластер. Тим не менш, деякі користувачі змінюють ці налаштування.

Ми вважаємо, що деякі користувачі вирішили зробити це для зручності. Однак ці зміни порушили безпеку Kubeflow, що дозволило зловмисникам виконувати деякі операції,

— зазначив Вайцман.

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Отримавши доступ до панелі управління, злочинці впроваджують в кластери Kubernetes нові образи серверів, які, в свою чергу, запускають програму для майнінгу криптовалюти.

Як випливає з повідомлення компанії, атаки почалися в квітні поточного року. У минулому Центр безпеки Azure вже виявляв кілька кампаній, які були спрямовані проти кластерів Kubernetes. Однак це перша зафіксована атака, що була спрямована на середовища Kubeflow.