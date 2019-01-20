Змагання за інвестиції: Естонія починає відбір українських стартапів для прокачки

Один із провідних європейських В2В акселераторів Європи Startup Wise Guys 28-29 січня проведе у Києві відбір українських стартапів для участі у SaaS-програмі та першій в Європі програмі з кібербезпеки із застосуванням штучного інтелекту CyberNorth.

Як повідомили 24 каналу у прес-службі акселератора, стартапи зможуть показати себе на пітчинг-сесіях, а також разом з усіма охочими взяти участь у воркшопах і особисто поспілкуватися із провідними експертами, випускниками акселератора і командою Hacken і Cyber School. Пітчинг-сесія для кіберстартапів відбудеться 28 січня, а для SaaS-стартапів – 29 січня.

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Стартапи, які будуть відібрані до акселераційних програм Startup Wise Guys, отримають можливість залучити інвестиції у розмірі до 30 тисяч євро.

З командами працюватимуть білі хакери Hacken та Cyber School (Україна), CEO та фаундер Yumiwi Герман Коппола (Іспанія), а також ключові експерти команди Startup Wise Guys з Індії, України та Литви. Відбіркові дні пройдуть у Києві у 1991 Civic Tech Center (БЦ "Парус"). Зареєструватися на Ukraine Startup Hunt можна на офіційній сторінці заходу у соцмережах.

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За підсумками відбору Startup Wise Guys запросять ряд стартапів на фінальний відбірковий тур у батчі за напрямками SaaS та кібербезпека, де в кожну програму відберуть до 11 проектів. Переможці отримають до 30 000 євро посівних з можливістю додаткових інвестицій і пройдуть 3-місячний інтенсив, працюючи з більш ніж 150 менторами та інвесторами світового рівня.

Як пояснив 24 каналу венчурний партнер в Startup Wise Guys CyberNorth Accelerator Яанус Тамм, українські стартапи користуються особливою увагою акселератора.

Зараз ми шукаємо ідеї розробок у сфері штучного інтелекту, які дозволили б використовувати його можливості у сфері безпеки, кібербезпеки, оборони, думаємо, як штучний інтелект допоміг би нам виявляти аномалії, автоматичних зловмисників або кібервтручання", – зокрема сказав він.

"Україна тут для нас є важливою – у вас дуже розумні спеціалісти. Плюс, думаю, наші народи мають триматись разом – ми маємо навіть не те що спільних ворогів, перед нами стоять спільні виклики. Ми запрошуємо команди в Естонію, до нашого акселератора, на три місяці. Вони отримують можливість поспілкуватись із кіберфахівцями, подивитись, як працюють кіберцентри, поспілкуватись із різними фахівцями у цій галузі, попрактикуватись у розробці програм, а потім – повернутись додому і впровадити отримані знання уже вдома", – сказав він.

Більше про успішність українських стартапів читайте у повній версії інтерв'ю: Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем