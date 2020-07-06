Якщо ви з певних причин не можете проголосувати за місцем прописки, то для вас є дуже хороша новина. Відтепер змінити виборчу адресу можна у режимі онлайн. Тож про шалені черги біля відділень Державного реєстру виборців можна забути.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, до 9 вересня всі виборці, яким потрібно змінити місце для голосування, можуть змінити свою виборчу адресу онлайн.

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Як змінити виборчу адресу

ЦВК вже запустила е-сервіс на сторінці Державного реєстру виборців. Тож користувачеві потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця. Також потрібно завантажити один із документів для підтвердження:

довідка ВПО;

договір оренди житла;

документ про право власності на житло;

документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою;

документ, що засвідчує перебування у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;

документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;

Центральна виборча комісія запустила е-сервіс для зміни виборчої адреси онлайн.



На місцевих виборах можна буде проголосувати не за «пропискою». Як? Відповідь тут https://t.co/ELPAiGFr53

@ pic.twitter.com/9QqRJd0FJb — Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) July 6, 2020

При цьому важливо пам'ятати, що нова виборча адреса буде дійсною протягом 6 місяців. Тож пів року виборець не зможе її повторно змінити.

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Аби ідентифікувати особу на сторінці сервісів ДРВ, а також виконати підпис заяви, потрібно скористатись послугою електронного підпису.