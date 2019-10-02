Зміцнення гривні стривожило IT-шників: дискусія

Більшість IT-фахівців в Україні отримують зарплату, як прив’язана до іноземної валюти, тобто до доларів чи євро. Тож зміцнення гривні не на руку цим працівникам.

Як звернуло увагу видання Ain.ua, доларові зарплати програмістів в гривні за рік впали на 12%. При цьому роботодавці не поспішають переглядати ставки.

До теми: Який розмір податку змусить виїжджати з України IT-працівників

Це питання активно обговорюють у дискусії на профільному порталі DOU. Наразі у дискусії майже 800 коментарів.

Там IT-шники скаржаться, що зарплати стають меншими, при цьому товари і послуги на нашому ринку стабільно дорожчають. Дехто навіть пропонує прив'язати зарплату до гривні.

Щоправда є й такі коментатори, що бачать у цьому позитив, як для країни, так і для населення.

При цьому видання додає, хоч співробітники не проти, що компанія компенсувала просідання зарплати через зміцнення гривні. Однак, у трьох найбільших IT-компаніях України перегляду зарплат поки не було.

Нагадаємо, середня зарплата програмістів в Україні нині становить приблизно 2 тисячі доларів (це близько 50 тисяч гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно