Знайшли незахищену базу даних з мільйоном відбитків пальців

Ізраїльські дослідники виявили незахищену базу даних, що належить корейській компанії Suprema. Вона містила інформацію про сотні тисяч осіб, зокрема й у Європі.

Як пише dw.com, у базі було близько мільйона відбитків пальців.

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Це інформація з платформи Biostar 2 корейської компанії Suprema, що спеціалізується на безпекових технологіях. Цікаво, що компанія називає себе лідером ринку систем біометричного контролю доступу до об'єктів у Європі.

Що потрапило у мережу. Тривалий час були доступні в мережі близько мільйона відбитків пальців, фото обличчя користувачів, незакодовані імена доступу та паролі, а також інформація про доступ до різних об'єктів.

Загалом, дослідники отримали доступ до понад 27,8 мільйона файлів.

"Недоброзичливі агенти могли використати прогалину, аби зламати доступ до охоронних об'єктів чи маніпулювати безпековими протоколами для злочинних цілей", – кажуть дослідники.

До речі, системи захисту цієї фірми використовує британська поліція, а також багато підприємств сфери оборони і банки.

Що кажуть в компанії. Глава відділу маркетингу Suprema Енді Ан вже заявив, що компанія вивчає інформацію. Якщо небезпеку буде виявлено, то компанія попередить своїх клієнтів.

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