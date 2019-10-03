Знайшли новий спосіб слідкувати за людьми: деталі

Дослідники Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі виявили новий спосіб стеження за людиною. Для цього науковці використали сигнал Wi-Fi: він дає змогу визначити чи знаходиться людина в приміщенні, чи за стіною поза межами видимості.

Для цього інженерам знадобилися лише кілька передавачів з антенами. Автори проекту впевнені, що такий метод може стати альтернативою камерам спостереження, повідомляє Digital Trend.

Читайте також: Технології deepfake незабаром будуть доступні всім користувачам: що це та які ризики принесе

Як це працює? Випромінювані Wi-Fi роутером радіосигнали дають змогу буквально "бачити крізь стіни". Дослідники скористалися особливістю таких хвиль, оскільки вони не проходять крізь тіло людини.

Налаштувавши нескладну установку з випромінювача і приймача Wi-Fi сигналу, інженери зуміли визначити, коли саме людина проходить за стіною.

Як працює нова технологія – дивіться відео

Перспективи технології. При належному підході технологія дасть змогу ідентифікувати особу людини і його ходу, яка також відноситься до унікальних ідентифікаторів. Зіставивши відеозйомку з виявленням людини по Wi-Fi, можна переконатися, що це одна і та ж особа.

Де її застосовуватимуть? Зараз вчені планують доопрацювати алгоритм ідентифікації для його подальшого застосування в поліції, охоронних системах автомобілів та інших галузях.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно