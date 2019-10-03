Знайшли новий спосіб слідкувати за людьми: деталі

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Знайшли новий спосіб слідкувати за людьми
Знайшли новий спосіб слідкувати за людьми / Unsplash

Дослідники Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі виявили новий спосіб стеження за людиною. Для цього науковці використали сигнал Wi-Fi: він дає змогу визначити чи знаходиться людина в приміщенні, чи за стіною поза межами видимості.

Для цього інженерам знадобилися лише кілька передавачів з антенами. Автори проекту впевнені, що такий метод може стати альтернативою камерам спостереження, повідомляє Digital Trend.

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Як це працює? Випромінювані Wi-Fi роутером радіосигнали дають змогу буквально "бачити крізь стіни". Дослідники скористалися особливістю таких хвиль, оскільки вони не проходять крізь тіло людини.

Налаштувавши нескладну установку з випромінювача і приймача Wi-Fi сигналу, інженери зуміли визначити, коли саме людина проходить за стіною.

Як працює нова технологія – дивіться відео

Перспективи технології. При належному підході технологія дасть змогу ідентифікувати особу людини і його ходу, яка також відноситься до унікальних ідентифікаторів. Зіставивши відеозйомку з виявленням людини по Wi-Fi, можна переконатися, що це одна і та ж особа.

Де її застосовуватимуть? Зараз вчені планують доопрацювати алгоритм ідентифікації для його подальшого застосування в поліції, охоронних системах автомобілів та інших галузях.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет
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